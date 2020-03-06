Hazine nakit gerçekleşmeleri - Son Dakika
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Hazine nakit gerçekleşmeleri

6 saat önce

Hazine nakit dengesi, şubat ayında 8 milyar 974 milyon lira açık verdi.

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Hazine nakit dengesi, şubat ayında 8 milyar 974 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 87 milyar 153 milyon lira, nakit giderleri 96 milyar 126 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 83 milyar 237 milyon lira, faiz ödemeleri ise 12 milyar 890 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 3 milyar 916 milyon lira fazla verdi.

Şubat ayında nakit dengesinde 8 milyar 974 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 4 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 6 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 544 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabı ise 34 milyar 786 milyon liraya yükseldi.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:44 Kaynak: AA
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