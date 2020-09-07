Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, ağustos ayında 30 milyar 381 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 112 milyar 241 milyon lira, nakit giderleri 81 milyar 859 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 70 milyar 674 milyon lira, faiz ödemeleri ise 11 milyar 186 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 41 milyar 567 milyon lira fazla verdi.

Ağustos ayında nakit dengesinde 30 milyar 381 milyon lira fazlalık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 15 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, kur farklarından kaynaklanan artış 2 milyar 789 milyon lira olarak gerçekleşti. Kasa/banka net hesabı ise 70 milyar 680 milyon liraya yükseldi.