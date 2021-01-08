Hazine nakit gerçekleşmeleri - Son Dakika

Hazine nakit gerçekleşmeleri

08.01.2021 18:01
Hazine nakit gerçekleşmeleri, System.String[]

Hazine nakit dengesi, aralık 2020'de 46 milyar 699 milyon lira açık verdi.

Hazine nakit dengesi, aralık 2020'de 46 milyar 699 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 98 milyar 338 milyon lira, nakit giderleri 146 milyar 37 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 141 milyar 888 milyon lira, faiz ödemeleri ise 4 milyar 149 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 43 milyar 550 milyon lira açık verdi.

Söz konusu ayda nakit dengesinde 46 milyar 699 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 282 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, kur farklarından kaynaklanan azalış 4 milyar 652 milyon lira olarak gerçekleşti. Kasa/banka net hesabı ise 40 milyar 111 milyon lira azaldı.

Maliye Bakanlığı, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine nakit gerçekleşmeleri - Son Dakika Ekonomi


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