Son Dakika Haberleri: Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Açıklandı

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Açıklandı

1 saat önce

Hazine nakit dengesi, Mart ayında 6 milyar 662 milyon lira açık verdi.

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri Açıklandı, System.String[]
Hazine nakit dengesi, Mart ayında 6 milyar 662 milyon lira açık verdi.

Hazine Müsteşarlığı, 2019 yılı Mart ayına ilişkin 'Hazine Nakit Gerçekleşmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Mart'ta Hazine'nin nakit gelirleri 68 milyar 570 milyon lira, nakit giderleri 83 milyar 520 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 72 milyar 297 milyon lira, faiz giderleri ise 11 milyar 222 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge 3 milyar 727 milyon lira açık verdi.

Nakit dengesi ise Mart ayında 14 milyar 950 milyon lira açık verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:46 Kaynak: İHA

Ekonomi
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