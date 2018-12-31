Hazine'nin 3 aylık stratejisi belirlendi
43 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 44,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 42,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, ocak-mart döneminde 44,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 42,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:00
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