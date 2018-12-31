Son Dakika Haberleri: Hazine'nin 3 aylık stratejisi belirlendi

Hazine'nin 3 aylık stratejisi belirlendi

43 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 44,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 42,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine'nin 3 aylık stratejisi belirlendi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak-mart döneminde 44,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 42,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:00 

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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