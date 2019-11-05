Son Dakika Haberleri: Hazine'nin sabit kuponlu tahvilinde getiri yüzde 12.59 oldu
Son Dakika Ekonomi Hazine'nin sabit kuponlu tahvilinde getiri yüzde 12.59 oldu

Hazine'nin sabit kuponlu tahvilinde getiri yüzde 12.59 oldu

6 saat önce

Hazine'nin Kasım ayı iç borçlanma programı kapsamında Salı günü gerçekleştirdiği beş yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 12.59 oldu.

Hazine'nin sabit kuponlu tahvilinde getiri yüzde 12.59 oldu, System.String[]

Hazine'nin Kasım ayı iç borçlanma programı kapsamında Salı günü gerçekleştirdiği beş yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 12.59 oldu.

Hazine Salı günü 24 Temmuz 2024 itfalı beş yıl vadeli altı ayda bir yüzde 4.5 kupon ödemeli sabit kuponu tahvili yeniden ihraç etti. İhalede net satış 1,345.7 milyon lira, nominal teklif 3,336.5 milyon lira oldu. Hazine ihale öncesi ROT'ta (rekabetçi olmayan teklif) ise piyasa yapıcı bankalardan (PY) 1 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine, geçen hafta Kasım- Aralık 2019 ve Ocak 2020 dönemini kapsayan iç borçlanma stratejisine ilişkin duyurusunda, artan borçlanma maliyetlerinin uzun vadede borç stokuna etkisini sınırlamak için yaklaşık bir yıldır gerçekleştirmediği beş yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerine yeniden başlayacağını açıklamıştı.

Hazine Kasım ayında toplam 21.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 15.4 milyar lirası piyasadan, 0.6 milyar lirası kira sertifikası ihracı yoluyla olmak üzere toplam 20.4 milyar liralık iç borçlanma programlıyor.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 5 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Yaşlı adama cami çıkışında kiracısı tekme tokat saldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 22:47:54. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine'nin sabit kuponlu tahvilinde getiri yüzde 12.59 oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]