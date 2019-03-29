Hazine, Nisan-Haziran Dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni Açıkladı
36 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan-Haziran dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, Nisan-Haziran dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı Nisan-Haziran dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında toplam 2,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 2,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılacak.
Mayıs ayında toplam 19,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 18,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasının programlandığı ve Haziran ayında toplam 11,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11 milyar TL'lik iç borçlanmanın yapılacağı bildirildi.
Bu doğrultuda Hazine, Nisan-Haziran döneminde 33,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 32,6 milyar TL borçlanacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:32 Kaynak: İHA
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