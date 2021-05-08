Hazine nisanda 13,3 milyar lira açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 97 milyar 451 milyon lira, nakit giderleri 111 milyar 553 milyon lira oldu.

FAİZ DIŞI DENGE 1,4 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ

Faiz dışı giderler 98 milyar 849 milyon lira, faiz ödemeleri ise 12 milyar 704 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 1 milyar 398 milyon lira açık verdi.

NAKİT DENGESİ 13,3 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ

Nisan ayında nakit dengesinde 13 milyar 292 milyon lira açık oluştu. Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 898 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan azalış 218 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 8 milyar 715 milyon lira artış görüldü.