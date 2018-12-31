Son Dakika Haberleri: Hazine, Ocak-Mart Dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni Açıkladı

Hazine, Ocak-Mart Dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni Açıkladı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı Ocak-Mart dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı.

Hazine, Ocak-Mart Dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni Açıkladı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı Ocak-Mart dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı Ocak-Mart dönemi İç Borçlanma Stratejisi'ni açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında toplam 6,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL'lik iç borçlanma yapılacak. Şubat ayında toplam 22,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasının programlandığı ve Mart ayında toplam 15,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 14,4 milyar TL'lik iç borçlanmanın yapılacağı bildirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:46 Kaynak: İHA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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