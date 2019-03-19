Son Dakika Haberleri: Hazine Rot Satışlarla 3.58 Milyar Lira Borçlandı

Hazine Rot Satışlarla 3.58 Milyar Lira Borçlandı

1 saat önce

Hazine, bugün gerçekleştireceği ihaleler öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 2.45 milyar lirası piyasa yapıcı bankalardan, 1.13 milyar lirası kamudan olmak üzere, toplam 3.58 milyar lira borçlandı.

Hazine Rot Satışlarla 3.58 Milyar Lira Borçlandı, System.String[]
Hazine, bugün gerçekleştireceği ihaleler öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 2.45 milyar lirası piyasa yapıcı bankalardan, 1.13 milyar lirası kamudan olmak üzere, toplam 3.58 milyar lira borçlandı.

Hazine, Mart ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün 11 Aralık 2019 itfalı kuponsuz bononun ile 10 Ocak 2024 itfalı altı ayda bir yüzde 2.1 reel kupon ödemeli beş yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.

Hazine'nin 28 Şubat günü açıkladığı iç borçlanma programına göre, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki toplam 37.1 milyar lira borç servisine karşılık, 36.1 milyar lira iç borçlanma yapılacak. Buna göre, Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Hazine ayrıca, Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira ve Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:01 Kaynak: DHA

Ekonomi
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