Son Dakika Haberleri: Hazine Rot ve İhalelerde Toplam 5.38 Milyar Lira Borçlandı

Hazine Rot ve İhalelerde Toplam 5.38 Milyar Lira Borçlandı

41 dakika önce

Hazine'nin Mart ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki ihale ve rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) toplam 5.38 milyar lira borçlandı.

Hazine Rot ve İhalelerde Toplam 5.38 Milyar Lira Borçlandı, System.String[]
Hazine'nin Mart ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği iki ihale ve rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) toplam 5.38 milyar lira borçlandı.

Hazine bugün 11 Aralık 2019 itfalı kuponsuz bononun ile 10 Ocak 2024 itfalı altı ayda bir yüzde 2.1 reel kupon ödemeli beş yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç etti.

Hazine'nin kopunsuz tahvili yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.97, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz yüzde 3.92 oldu.

Kuponsuz tahvilde net satış 977.8 milyon lira, nominal teklif 2,052 milyon lira, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde net satış 826.9 milyon lira, nominal teklif de 1,073.1 milyon lira oldu.

Hazine, rekabetçi olmayan tekliflerde 2.45 milyar lirası piyasa yapıcı bankalardan, 1.13 milyar lirası kamudan olmak üzere, toplam 3.58 milyar lira borçlandı.

Hazine'nin 28 Şubat günü açıkladığı iç borçlanma programına göre, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki toplam 37.1 milyar lira borç servisine karşılık, 36.1 milyar lira iç borçlanma yapılacak. Buna göre, Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. Hazine ayrıca, Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira ve Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:02 Kaynak: DHA

Ekonomi
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