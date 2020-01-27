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Hazine sabit kuponlu tahvili yeniden piyasaya sunacak
13 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Pazartesi günü 2 yıl (630 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden piyasaya sunacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:26 Kaynak: DHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Pazartesi günü 2 yıl (630 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden piyasaya sunacak. ISN kodu TRT201021T25 olarak belirlenen 20 Ekim 2021 itfalı tahvil 6 ayda bir yüzde 6.90 kupon ödemeli olacak.
Hazine Salı günü de ilk kez Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek. TLREF'e endeksli 2 yıl (728 gün) vadeli, 26 Ocak 2022 itfalı tahvil 3 ayda bir kupon ödemeli olacak.Hazine Salı günü ayrıca 2 yıl (728 gün) vadeli, 26 Ocak 2022 itfalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. Tahvillerin tümünün valörü 29 Mart Çarşamba olarak belirlendi.
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