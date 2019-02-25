Hazine, samuray ihracına hazırlanıyor
1 saat önce
Enstrüman çeşitliliğini artırmak için Japon yeni cinsinden samuray bono ihracına hazırlanan Türkiye, bu hafta yatırımcı toplantıları düzenleyecek.
Enstrüman çeşitliliğini artırmak için Japon yeni cinsinden samuray bono ihracına hazırlanan Türkiye
, bu hafta yatırımcı toplantıları düzenleyecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:30
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