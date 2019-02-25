Son Dakika Haberleri: Hazine, samuray ihracına hazırlanıyor

Hazine, samuray ihracına hazırlanıyor

1 saat önce

Enstrüman çeşitliliğini artırmak için Japon yeni cinsinden samuray bono ihracına hazırlanan Türkiye, bu hafta yatırımcı toplantıları düzenleyecek.

Hazine, samuray ihracına hazırlanıyor, System.String[]
Enstrüman çeşitliliğini artırmak için Japon yeni cinsinden samuray bono ihracına hazırlanan Türkiye, bu hafta yatırımcı toplantıları düzenleyecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:30 

Türkiye, Bono, Ekonomi
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