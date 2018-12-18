Son Dakika Haberleri: Hazine Tahvil İhalesinde Net 474.9 Milyon TL Satış Yaptı

Hazine Tahvil İhalesinde Net 474.9 Milyon TL Satış Yaptı

3 saat önce

Hazine'nin TL cinsinden 7 yıl (2,422 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde net 474.9 milyon TL satış gerçekleştirildi.

Hazine Tahvil İhalesinde Net 474.9 Milyon TL Satış Yaptı, System.String[]
Hazine'nin TL cinsinden 7 yıl (2,422 gün) vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde net 474.9 milyon TL satış gerçekleştirildi.

Yeniden ihraç edilen tahvilin ihalesinden önce yapılan 1 milyar 32.5 TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışla birlikte toplam satış tutarı 1 milyar 507.4 milyon TL'ye ulaştı.

Buna göre;

İhalede satışların nominal tutarı 466 milyon TL oldu.

İhaleye toplam 1 milyar 298 milyon TL nominal teklif geldi.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük yüzde 9.15, ortalama yüzde 9.74, en yüksek yüzde 10.04 oldu.

İhalede minimum 99,858 TL, ortalama 101,915 TL fiyat oluştu.

Hazine'nin yaptığı tahvil ihalesinde satılacak kağıtlar 19 Aralık Çarşamba günü ihraç edilecek.

Tahvilin geri ödemesi 6 Ağustos 2025 tarihinde olacak.

Tahvilin ISIN kodu TRT060825T15.

Tahvilin kupon tarihleri 13 Şubat 2019, 14 Ağustos 2019, 12 Şubat 2020, 12 Ağustos 2020, 10 Şubat 2021, 11 Ağustos 2021, 9 Şubat 2022, 10 Ağustos 2022, 8 Şubat 2023, 9 Ağustos 2023, 7 Şubat 2024, 7 Ağustos 2024, 5 Şubat 2025, 6 Ağustos 2025. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:08 Kaynak: DHA

Ekonomi
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