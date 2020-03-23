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Hazine tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 10.94
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 yıl (574 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde bileşik faiz en düşük yüzde 10.87, ortalama yüzde 10.94, en yüksek yüzde 11.04 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 yıl (574 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde bileşik faiz en düşük yüzde 10.87, ortalama yüzde 10.94, en yüksek yüzde 11.04 oldu.
İhalede net 1 milyar 607.8 milyon lira satış gerçekleştirildi ve böylece ihale öncesi yapılan 3.2 milyar lira rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışla birlikte, toplam satış tutarı 4 milyar 807.8 milyon liraya ulaştı.
Toplam 2 milyar 310 milyon lira nominal teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 1 milyar 458 milyon lira oldu.
Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 25 Mart 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek ve tahvilin geri ödemesi 20 Ekim 2021'de olacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:04 Kaynak: DHA
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