Hazine tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 10.94 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 10.94 - Son Dakika Ekonomi

Hazine tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 10.94

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 yıl (574 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde bileşik faiz en düşük yüzde 10.87, ortalama yüzde 10.94, en yüksek yüzde 11.04 oldu.

Hazine tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 10.94, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 2 yıl (574 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde bileşik faiz en düşük yüzde 10.87, ortalama yüzde 10.94, en yüksek yüzde 11.04 oldu.

İhalede net 1 milyar 607.8  milyon lira satış gerçekleştirildi ve böylece ihale öncesi yapılan 3.2 milyar lira rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışla birlikte, toplam satış tutarı 4 milyar 807.8 milyon liraya ulaştı.

Toplam 2 milyar 310 milyon lira nominal teklifin geldiği ihalede satışların nominal tutarı 1 milyar 458 milyon lira oldu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 25 Mart 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek ve tahvilin geri ödemesi 20 Ekim 2021'de olacak.


Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:04 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı         
13:44
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi         
13:13
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum         
11:42
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:31:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 10.94 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]