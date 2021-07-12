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Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 4,1 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 4,1 milyar lira borçlandı

12.07.2021 15:26
Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 4,1 milyar lira borçlandı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4 milyar 63,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4 milyar 63,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 18,08, bileşik faiz yüzde 18,9 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 794,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 405,5 milyon lira, net satış 2 milyar 363,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 951 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 4 milyar 63,6 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 4,1 milyar lira borçlandı - Son Dakika Ekonomi


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