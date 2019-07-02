Son Dakika Haberleri: Hazine tahvil ihracı için üç uluslararası bankayı yetkilendirdi
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Hazine tahvil ihracı için üç uluslararası bankayı yetkilendirdi

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'yi yetkilendirdi.

Hazine tahvil ihracı için üç uluslararası bankayı yetkilendirdi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihracı için BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'yi yetkilendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'ye yetki vermiştir" denildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:10 Kaynak: DHA
Maliye Bakanlığı, BNP Paribas, Citigroup, Ekonomi
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