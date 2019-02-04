Son Dakika Haberleri: Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"Ün İmza Töreni - Bakan Kurum

Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"Ün İmza Töreni - Bakan Kurum

28 dakika önce

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün...

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imza törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:06 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Murat Kurum, Güncel
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