Son Dakika Haberleri: Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"Ün İmza Töreni

Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"Ün İmza Töreni

2 saat önce

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması -Protokolün imzalanması -Bakanların sınıfı ziyareti ve öğrencilerle sohbeti ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya...

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
-Protokolün imzalanması
-Bakanların sınıfı ziyareti ve öğrencilerle sohbeti ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imza törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:19 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Murat Kurum, Güncel
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