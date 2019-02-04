Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"Ün İmza Töreni
2 saat önce
-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması -Protokolün imzalanması -Bakanların sınıfı ziyareti ve öğrencilerle sohbeti ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya...
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:19 Kaynak: AA
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