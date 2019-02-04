Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"Ün İmza Töreni - Detaylar
40 dakika önce
-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okula gelişi -İmza töreninden detaylar -Fotoğraf öekimi -Atıktan gübre üretimi yapan aleti incelerken detay görüntüler -Çocukların saksılara gübre dökmesi -Öğrencilerin atık getirme merkezine atıkları atması...
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un okula gelişi
-İmza töreninden detaylar
-Fotoğraf öekimi
-Atıktan gübre üretimi yapan aleti incelerken detay görüntüler
-Çocukların saksılara gübre dökmesi
-Öğrencilerin atık getirme merkezine atıkları atması
-Bakanların gidişi ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imza töreninin ardından öğrencilerle okuldaki atıktan gübre üretimi ve atık getirme merkezini uygulamalı olarak izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:38 Kaynak: AA
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