Hazine taşınmazları ve ecrimsil bedeli ödemeleri, 3 ay ertelenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine taşınmazları ve ecrimsil bedeli ödemeleri, 3 ay ertelenecek - Son Dakika

Hazine taşınmazları ve ecrimsil bedeli ödemeleri, 3 ay ertelenecek

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgınının ekonomik ve sosyal hayattaki etkilerinin azaltılması kapsamındaki kanunda yer alan, Hazine taşınmazlarına ilişkin ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil (işgal tazminatı) bedeli ödemelerinin 3 ay ertelenmesine yönelik Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine taşınmazları ve ecrimsil bedeli ödemeleri, 3 ay ertelenecek, System.String[]

KORONAVİRÜS salgınının ekonomik ve sosyal hayattaki etkilerinin azaltılması kapsamındaki kanunda yer alan, Hazine taşınmazlarına ilişkin ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil (işgal tazminatı) bedeli ödemelerinin 3 ay ertelenmesine yönelik Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Milli Emlak Genel Tebliği ile satış ve ecrimisil bedeli ertelemesinden yararlanma şartları ve uygulama usulü ile tebligat, taksitlerin ödenmesi ve diğer hususlar belirlendi. Buna göre; satışa esas tebligat tarihinden en geç 3 ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden, son ödeme tarihi 1 Nisan 2020 ile 1 Temmuz 2020 arasındaki erteleme döneminde olanlar ve daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olan ancak 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla vadesinde ödenmeyen 2'den fazla taksiti bulunmayan hak sahipleri, satış bedeli ertelemesinden yararlandırılacak.

Hak sahiplerinden; satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi, daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi, erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenecek ve taksitlendirilerek tahsil edilecek. Bu bedellere herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacak.

HASAT, SEZON DÖNEMİ VE ZAMAN AŞIMI DİKKATE ALINACAK

Ecrimisil bedeli ertelemesi ise tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan Hazine taşınmazlarından 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla işgale uğradığı tespit edilip, henüz bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen veya tespit ve takdir edilip henüz tebliğ edilmeyen ecrimisil işlemleri, hasat ve sezon dönemi ile zaman aşımı süresi de dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Tarım ve hayvancılık amacıyla kullanılan Hazine taşınmazları için erteleme dönemi içerisinde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsili, başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenecek ve taksitlendirilerek tahsil edecek. Bu bedellere herhangi bir zam veya faiz uygulanmayacak.

Ertelenen satış ve ecrimisil bedellerinin türleri, taksit ve tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanarak ilgililere erteleme süresinin sona ereceği tarihten önce yazılı tebligat yapılacak. Ertelenen satış ve ecrimisil bedellerinin ilk taksit ödemesi, erteleme süresinin sona erdiği tarihte, müteakip taksitler ise takip eden aylarda aynı güne tekabül eden tarihte yapılacak.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:31 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti Türk bilim insanlarından müthiş başarı! Koronavirüsü erken tespit edecek kit geliyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı Annesinin evlenmesini kabullenemedi, üvey babasını bıçakladı UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakem ve eşi korona virüsü yendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması         
08:40
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı         
08:35
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak         
08:29
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak         
07:45
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi         
07:44
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi         
06:45
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu         
01:09
Ahmet Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım         
01:09
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı         
00:45
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik         
00:25
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi         
00:00
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi         
23:41
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü         
23:34
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor         
22:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz         
22:53
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü         
22:28
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu         
22:24
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
22:23
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor         
22:18
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi         
22:16
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi         
22:01
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı         
21:49
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi         
21:12
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü         
20:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 08:53:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine taşınmazları ve ecrimsil bedeli ödemeleri, 3 ay ertelenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]