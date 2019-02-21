Hazine taşınmazlarında ÜFE'den TÜFE'ye geçildi

Enflasyonla mücadele kapsamında kira artış oranına ilişkin üst sınırın, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenmesi tedbiri Hazine taşınmazları için de uygulanacak.

Enflasyonla mücadele kapsamında kira artış oranına ilişkin üst sınırın, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenmesi tedbiri Hazine taşınmazları için de uygulanacak.

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