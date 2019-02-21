Son Dakika Haberleri: Hazine taşınmazlarında ÜFE'den TÜFE'ye geçildi

Hazine taşınmazlarında ÜFE'den TÜFE'ye geçildi

1 saat önce

Enflasyonla mücadele kapsamında kira artış oranına ilişkin üst sınırın, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenmesi tedbiri Hazine taşınmazları için de uygulanacak.

Hazine taşınmazlarında ÜFE'den TÜFE'ye geçildi, System.String[]
Enflasyonla mücadele kapsamında kira artış oranına ilişkin üst sınırın, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenmesi tedbiri Hazine taşınmazları için de uygulanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:50 

Ekonomi
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