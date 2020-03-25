Hazine taşınmazlarının ihaleleri iptal edildi - Son Dakika

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Hazine taşınmazlarının ihaleleri iptal edildi
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacak." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hazine taşınmazlarının ihalelerine ilişkin kararı paylaştı.
Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır." bilgisini verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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