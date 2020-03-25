Son Dakika › Güncel › Hazine taşınmazlarının ihaleleri iptal edildi - Son Dakika
Hazine taşınmazlarının ihaleleri iptal edildi
6 saat önce
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettiklerini duyurdu.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettiklerini duyurdu.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerini iptal ettik. Bu süreçte nisan ayı sonuna kadar ihale yapılmayacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:23 Kaynak: DHA
Son Dakika 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri