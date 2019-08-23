Son Dakika Haberleri: Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme
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Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme

35 dakika önce

Hazine taşınmazları üzerinde tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarına,emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkanı getirildi.

Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme, System.String[]

Hazine taşınmazları üzerinde tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarına,emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkanı getirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:45 
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