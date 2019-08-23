Hazine taşınmazlarının kiralanmasında yeni düzenleme
35 dakika önce
Hazine taşınmazları üzerinde tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarına,emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkanı getirildi.
Hazine taşınmazları üzerinde tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarına,emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkanı getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:45
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