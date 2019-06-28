Hazine, Temmuz-Eylül ayı iç borçlanma stratejisini açıkladı

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Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü

Fenomen Orkun Işıtmak, Nusret'in yaptığı altın etin detaylarını anlattı

Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar

Bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitlendi