Hazine, Temmuz-Eylül ayı iç borçlanma stratejisini açıkladı
20 dakika önce
Hazine, Temmuz-Eylül döneminde toplamda 40,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 36,5 milyar TL iç borçlanma planlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Hazine, Temmuz- Eylül
döneminde toplamda 40,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 36,5 milyar TL iç borçlanma planlıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
2019 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Yapıla açıklamaya göre, Temmuz ayında toplam 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 19,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması, Ağustos ayında toplam 8,6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması ve Eylül ayında da toplam 10 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 9 milyar TL'lik iç borçlanma yapılmasını planlanıyor.
Hazine 3 aylık dönemde toplamda 40,1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 36,5 milyar TL iç borçlanma programlıyor. - İSTANBUL
Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü
Fenomen Orkun Işıtmak, Nusret'in yaptığı altın etin detaylarını anlattı
Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar
Bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitlendi