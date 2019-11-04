Hazine TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç edecek
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Hazine, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 30 Ekim 2024 itfalı, TL cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç edecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:09 Kaynak: DHA
Hazine, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 30 Ekim 2024 itfalı, TL cinsi TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç edecek.
Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 5 Kasım'da taleplerin toplanacağı kira sertifikasının altı aylık dönemsel kira oranı yüzde 1.63 olacak. (Tablo)
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