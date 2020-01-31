Hazine üç ayda 66.5 milyar lira borçlanacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine üç ayda 66.5 milyar lira borçlanacak - Son Dakika Ekonomi

Hazine üç ayda 66.5 milyar lira borçlanacak

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplam 74.6 milyar lira iç borç servisine karşılık, toplam 66.5 milyar lira borçlanacak.

Hazine üç ayda 66.5 milyar lira borçlanacak, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplam 74.6 milyar lira iç borç servisine karşılık, toplam 66.5 milyar lira borçlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hazine;

Şubat ayında toplam 25.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 21 milyar liralık borçlanma,

Mart ayında toplam 26.5 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar liralık borçlanma,

Nisan ayında toplam 22.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 23.5 milyar liralık iç borçlanma programladı.


Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:45 Kaynak: DHA
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