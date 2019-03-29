Son Dakika Haberleri: Hazine Üç Ayda Toplam 32.6 Milyar Lira Borçlanacak

Hazine Üç Ayda Toplam 32.6 Milyar Lira Borçlanacak

46 dakika önce

Hazine ve Maliye bakanlığı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapacağı toplam 33.2 milyar lira borç servisine karşılık, bu dönemde düzenleyeceği toplam 10 ihale ile 32.6 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Hazine Üç Ayda Toplam 32.6 Milyar Lira Borçlanacak, System.String[]
Hazine ve Maliye bakanlığı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapacağı toplam 33.2 milyar lira borç servisine karşılık, bu dönemde düzenleyeceği toplam 10 ihale ile 32.6 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine Nisan'da 1, Mayıs'ta 4 ve Haziran'da 5 ihale ile borçlanacak.

Hazine'nin Nisan-Mayıs-Haziran dönemi iç borçlanma stratejisi şöyle:

Hazine Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.      

Hazine Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.

Hazine Haziran'da toplam 11.4 milyar lira iç borç servisine karşılık 11 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. (Tablo) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:24 Kaynak: DHA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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