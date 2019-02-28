Hazine Üç Ayda Toplam 36.1 Milyar Lira İç Borçlanma Yapacak
27 dakika önce
Hazine, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapacağı toplam 37.1 milyar lira borç servisine karşılık, bu dönemde düzenleyeceği toplam 9 ihale ile 36.1 milyar lira iç borçlanma yapacak.
Hazine, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapacağı toplam 37.1 milyar lira borç servisine karşılık, bu dönemde düzenleyeceği toplam 9 ihale ile 36.1 milyar lira iç borçlanma yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine Mart'ta 4, Nisan'da 1, Mayıs'ta 4 ihale ile borçlanacak.
Hazine'nin Mart-Nisan-Mayıs dönemi iç borçlanma stratejisi şöyle:
- Hazine Mart'ta toplam 15.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 14.5 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.
- Hazine Nisan'da toplam 2.6 milyar lira iç borç servisine karşılık 2.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor.
- Hazine Mayıs'ta toplam 19.2 milyar lira iç borç servisine karşılık 18.8 milyar lira iç borçlanma öngörüyor. (Tablo) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:42 Kaynak: DHA
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