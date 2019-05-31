Son Dakika Haberleri: Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak
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Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak

50 dakika önce

Hazine üç ayda, toplam 41.3 milyar lira borç servisine karşılık, toplam 39.5 milyar lira borçlanacak.

Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak, System.String[]
Hazine üç ayda, toplam 41.3 milyar lira borç servisine karşılık, toplam 39.5 milyar lira borçlanacak.
Hazine'nin Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi iç borçlanma stratejisi şöyle:
Hazine Haziran'da toplam 11.4 milyar TL iç borç servisine karşılık 12 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.
Hazine Temmuz'da toplam 21.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 19.5 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.
Hazine Ağustos'ta toplam 8.4 milyar TL iç borç servisine karşılık 8 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.
Hazine Haziran'da dört ihale bir sukuk, Temmuz'da dört ihale, Ağustos'ta dört ihale bir sukuk ile borçlanacak. (Tablo)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:21 Kaynak: DHA
Ekonomi
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