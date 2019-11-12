Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Aksu:

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından verilen kredilerin Türkiye'nin ekonomik büyümeyi sürdürmesi hedefi kapsamında ulaştırma, çevre ve afet gibi alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlarına önemli katkı sunduğunu söyledi.

Aksu, Türk Japon Vakfı'nda düzenlenen Türkiye'deki "Japonya Resmi Kalkınma Yardımları"nın 60. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluk ve işbirliğinin 19. yüzyıldan bugüne kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Türkiye ile Japonya arasında bu zamana kadar hiçbir siyasi krizin de yaşanmadığını ifade eden Aksu, ülkeler arasındaki ekonomik ve yatırım odaklı ilişkilerin 2013'de benimsenen stratejik ortaklıkla yeni bir boyuta taşındığını kaydetti.

Aksu, Japon hükümeti tarafından Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) aracılığıyla Türkiye'de uygulanan resmi kalkınma yardım faaliyetlerinin, iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İkinci boğaz köprüsü, Hasan Uğurlu Barajı, Ankara- İstanbul su temini projeleri ve Marmaray Projesi gibi Türkiye'deki çok önemli çalışmaların finansmanı için JICA kredilerden yararlanılmıştır. JICA kredileri ülkemizin ekonomik büyümeyi sürdürmesi hedefi kapsamında ulaştırma, çevre ve afet gibi alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlarına önemli katkı sunmaktadır."

Japon hükümetinden, resmi kalkınma yardımlarının önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi yönünde beklentileri olduğu ifade eden Aksu, söz konusu yardımların artırılmasına yönelik Japonya Büyükelçiliğiyle çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

"En az gelişmiş ülkelere daha fazla destek olabiliriz"

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Emin Sadır Aydın da Strateji ve Bütçe Başkanlığının JICA'nın Türkiye'deki ana ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak JICA ile yürütülen teknik işbirliği çalışmalarının ulusal kalkınma politikalarıyla uyumlu olarak bütüncül bir yaklaşımla uygulanması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Dış politika önceliklerimiz ve en az gelişmiş ülkelere yönelik kalkınma yardım stratejimiz dikkate alındığında, Türkiye'nin JICA ile birlikte 3'üncü ülkelerin kalkınma çabalarına daha fazla destek olabileceğimizi düşünüyoruz. Temmuz 2019'a kadar JICA ile söz konusu ülkelere 22 eğitim programı uygulanmış olup, düzenlenen 80 kursta 37 ülkeden toplam bin 124 kişi eğitim almıştır."