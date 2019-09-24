Hazine ve maliye bakan yardımcısı dr. nebati: 2023 hedeflerine ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, "Türkiye'ye ekonomi üzerinden bir operasyonla diz çöktürmeye çalıştılar. Geçen yıl açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ekonomi dengelenerek bugüne kadar geldi. İhracatın ve hızlı bir şekilde üretim kapasitesinin artırılması bunun da ötesinde reformların gerçekleştirilmesiyle 2023 hedeflerine büyük oranda ulaşmış olacağız" dedi.





İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından Batı Platformu'nun yeni dönem toplantıları başladı. '2023 hedeflerine doğru Türkiye ekonomisi ve siyaseti' konulu ilk toplantının konuğu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati oldu. Üniversitenin Florya'daki Halit Aydın Yerleşkesi'nde yapılan toplantıya, iş, siyaset ve akademi dünyasından birçok isim katıldı. Toplantıda, ekonomik durum ve siyasi görünüm ışığında 2023 hedefleri tartışılarak, atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.





Toplantı öncesinde 2023 hedefleri doğrultusunda açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, "Türkiye, bulunduğu coğrafya itibariyle uluslararası ilişkilerde ve içerideki siyasi gelişmelerle sürekli gündem değiştiren bir ülkedir. Böyle olunca uluslararası ilişkileri ve ekonomideki gelişmeleri güncel bir şekilde takip etmek ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafi ortama uygun yönlendirmekte kararlı bir irade lazım. Bu iradeyi de 2002 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti gösterdi" dedi.





"TÜRKİYE'YE ÇOK CİDDİ OPERASYONLAR YAPILDI"





Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda hızlı bir şekilde adımlar attığını belirten Dr. Nebati, "Özellikle 2013 yılından itibaren Türkiye üzerinde çok ciddi operasyonlar yapıldı. Gezi olaylarıyla başlayıp, 17-25 Aralık ile devam eden, ardından 15 Temmuz'daki askeri darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışan bir grup, başarı elde edemedikçe Türkiye'ye ekonomi üzerinden bir operasyonla diz çöktürmeye çalıştılar. Geçen yıl açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ekonomi dengelenerek bugüne kadar geldi. Bu şunu gösteriyor, Türkiye geçmişte karşılaştığı krizleri atlatabilme başarısını ortaya koymuş ve krizlerle baş edebilmenin getirdiği çok önemli avantajlar elde etmiştir. Bu avantajlarla güçlenerek olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebilecek şekle dönüştük" diye konuştu.





"2023 HEDEFLERİNDE GÜNCELLEMELER YAPILDI"





2023 hedefleri çerçevesinde bir takım güncellemeler de yapıldığını belirten Dr. Nebati, "Türkiye'ye yapılmak istenen yukarıda bahsettiğim operasyonlar neticesinde güncellemelerin yapılması gerekiyordu. Bu yıl elde edilmiş olan başarı önümüzdeki yıllarda da hızlı bir şekilde kendini gösterecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı için Türkiye'nin büyüme hedefini yüzde 5 olarak belirledi. Şimdi o koşullar çerçevesinde ihracatın ve hızlı bir şekilde üretim kapasitesinin artırılması bunun da ötesinde reformların gerçekleştirilmesiyle 2023 hedeflerine büyük oranda ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.





BAĞIŞ: TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR NOKTADA





2023 hedeflerine azim ve kararlılıkla ilerlediklerini söyleyen Batı Platformu Başkanı ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış ise, "Türkiye geçmişle kıyaslandığı zaman çok iyi bir noktada. Ama biz geldiğimiz noktayla yetinemeyiz. Türkiye'nin çok daha iyi noktaya gelmesi, dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olması hedefi var. Bunun için de kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, askeriyle, sağcısıyla solcusuyla, iktidarıyla muhalefetiyle hep beraber çalışmamız lazım. Katma değeri yüksek üretim yapmamız gerekiyor, dünyaya açılmalıyız, bunun için çabalıyoruz" dedi.





DOÇ. DR. AYDIN: TÜRKİYE EĞİTİM ALANINDA CİDDİ MESAFE ALDI AMA YETERSİZ





İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da, Batı Platformu'nun her ay bir konuyu ele alarak uzmanıyla değerlendirdiğini, sonucu rapor haline getirip ilgili bakanlığa gönderdiklerini söyledi.





Bu yılki ilk toplantının konuğunun Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, "2023 hedeflerine giderken ekonomi ve siyasette Türkiye'nin nerede olduğunu, neler yapması gerektiğini tartışacağız. Türkiye eğitim alanında ciddi mesafe aldı ama bu yeterli olduğumuz anlamına gelmiyor. Daha yapacak çok işimiz var. Hala dünyanın ilk 200 üniversitesi arasında yer alan üniversitemiz yok. Köklü tarihi olan Türkiye'nin dünyanın ilk 100'ünde üniversitesi olması gerekirdi. Daha çok patentimizin, AR-GE çalışmamızın, sanayi-üniversite iş birliğinin olması gerekirdi. Birçok güzel iş yapılıyor ama eğitimde diğer alanlardaki başarıyı gösteremediğimiz ve ilerlemeyi sağlayamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çok mesafe aldık ama yetersiz. Burada lise ve üniversitelere önemli görevler düşüyor. Üniversitelerin kendilerini sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum " diye konuştu.



