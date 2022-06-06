Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız

06.06.2022 13:32
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Ekonomi Buluşmaları programında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, enflasyonun tüm dünyanın sorunu olduğunu söyleyerek enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlı olduklarını vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Ekonomi Buluşmaları programında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, enflasyonun tüm dünyanın sorunu olduğunu söyleyerek enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlı olduklarını vurguladı. Bu yıl turizm gelirlerinde artış beklediklerini belirten Gürcan, 20 milyon ton buğday rekoltesi beklediklerini ve kıtlık olmayacağını vurguladı. Gürcan, "Şu anda tüm dünyanın gözü Türkiye'de. Türkiye'den ithalat yapmak için tüm dünya sanayicilerimizin kapsını aşındırıyor. Bunu gayet iyi biliyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda Ekonomi Buluşmaları isimli program Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Gıyaseddin Gergin ve Malik Ejder Batur, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

Dünya genelinde ağır bir pandemi süreci geçirildiğini söyleyen Gürcan, ekonomik göstergelerde ciddi bozulmalar olduğunu dile getirdi. Gürcan, "Türkiye buna rağmen 2020 ve 2021 yılında büyüyen iki ülkeden biri oldu. 2021'de yüzde 11'lik rekor bir büyüme gerçekleştirdi. 2022'nin ilk çeyreğinde de G20 ülkeleri arasında büyüyen ender ülkelerden birisidir" diye konuştu.

İŞSİZLİK DÜŞECEK, İHRACAT VE ÜRETİM ARTACAK MESAJI VERDİ

Gürcan, "Sanayideki kapasite kullanım oranımız yüzde 78.1'e ulaşarak salgın öncesi seyrini yakaladı. Sanayi üretim endeksimiz yine salgın öncesinin çok çok üstünde rekor seviyede devam etmektedir. İstihdamımız da salgınla düşmüştü şu anda 30 milyona ulaştı. 4.6 milyon kişi daha istihdam edilerek 2020'nin ilk çeyreğinden bu yana yüzde 11.5'lik işsizlik oranına düştük. Salgında işsizlik oranımız yüzde 14.1 oranına kadar çıkmıştı. Türkiye bu süreci gayet olumlu olarak atlatıyor. Hem işsizliği çözerek hem de ihracatı çoğaltarak üretimin kapasitesini de artırarak yolumuza devam edeceğiz. 2022 mayıs ayı itibariyle ihracatımız geçici dış ticaret verilerine göre 242.6 milyar dolarla rekor seviyeye geldi" dedi.

BU YIL TURİZM GELİRLERİNDE ARTIŞ BEKLİYORUZ

Özellikle bu yıl turizm gelirlerinde artış beklediklerini belirten Gürcan, "Rusya ve Ukrayna dışındaki ülkelerden oldukça yüksek düzeyde ziyaretçi girişini bekliyoruz. Bu iki ülkeden gelen turist sayısındaki azalmayı diğer ülkelerle telafi edebilecek kapasite ve ilişkilere sahibiz. Son günlerde Arap ülkeleriyle özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle gelişen ilişkilerimiz bizi turizm açısından çok daha iyi bir seviyeye getireceğine inancımız tam" diye konuştu.

BUĞDAYDA VE TAHILDA KITLIK GÖRÜLMEYECEK

20 milyon ton buğday rekoltesi beklediklerini söyleyen Gürcan, "Ukrayna'daki savaş nedeniyle küresel gıda fiyatları özellikle buğday fiyatları son dönemde artış gösterdi. Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buğday alım fiyatlarını açıklayarak Türkiye'deki alım dönemini başlatmıştır. İnşallah önümüzdeki süreçte buğdayda ve tahılda Türkiye'de herhangi bir kıtlık görülmemektedir. Türkiye'nin rekoltelerine kendine yeter. Arzda da yeterlilik var. Önümüzdeki harman döneminde Türkiye kendi kendine yetebilen ender ülkelerden birisi olmaya devam edecek. Özellikle buğday rekoltemiz 20 milyon ton civarında beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON TÜM DÜNYANIN SORUNU

Dünyada da enflasyonun hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Gürcan, "Gıda, doğalgaz ve petrol fiyatlarının artışıyla küresel gelişmelere paralel olarak enflasyon ülkemizde de artış eğilimi gösteriyor. Enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle Avrupa, Amerika ve İngiltere'de yukarıda seyretmektedir. Bu oranlar dünya tarihinde belki de ilk defa görülüyor. Enflasyon sadece Türkiye'nin değil tün dünyanın sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla mücadelede Türkiye'de gayet olumlu adımlar atarak en iyi noktaya getirmeyi hedefliyoruz çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

DÖVİZ KURUNDA HIZLI BİR HAREKETLENME BEKLEMİYORUZ

Tüm dünyanın gözünün Türkiye'de olduğunu belirten Mahmut Gürcan, "Rusya Ukrayna savaşından sonra kurda hafif bir oynama, kur dengesinde yukarı yönlü hareket sağlanmış olsa da yatay seyrin yıl sonuna kadar devam edeceğinden eminiz. Önceki dönemler gibi hızlı bir hareketlenmeyi beklemiyoruz. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile Türk lirası mevduatlarının ortalama vadesi uzamıştır. Geçtiğimiz yıl ortalama vade 1 aya kadarken şu an itibariyle 3 ay ve üzeri vadeli mevduatların payı yüzde 20.9'a yükselmiştir. Geçen yıl aynı rakam 10.3'tü. Burada da iki katı bir artış olmuştur. Şu anda tüm dünyanın gözü Türkiye'de. Türkiye'den ithalat yapmak için tüm dünya sanayicilerimizin kapsını aşındırıyor. Bunu gayet iyi biliyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatımızda çok daha iyi bir duruma geleceğimizi, üreterek daha da artıracağımıza inancımız tam" diye konuştu.


Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız
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Kaynak: DHA

Mahmut Gürcan, AK Parti, Türkiye, Maliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız - Son Dakika

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