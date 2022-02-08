Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, "Şırnak İş Dünyası Buluşması"nda konuştu - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Şu an Doğu'nun parlayan yıldızı neresi derseniz, Şırnak derim. Şırnak ticaret, belediyecilik ve diğer hizmetler olarak büyük işler başarıyor. İş dünyasının çalışmalarıyla da Şırnak'ı çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

Gürcan, Şırnak Üniversitesi Ebul-İz Konferans Salonunda düzenlenen Şırnak İş Dünyası Buluşması'nda kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi.

Burada konuşan Gürcan, kentin coğrafi konumu nedeniyle Orta Doğu'ya açılan bir kapı olduğunu, Habur Sınır Kapısı ile adeta Orta Doğu'ya bütün mal sevkiyatının yapıldığı bir noktada bulunduğunu belirtti.

Şırnak'ın bu bağlamda ihracat, imalat ve tarıma dayalı bir ekonomisi olduğunu dile getiren Gürcan, yıllardır terör nedeniyle insanların tereddütle baktığı bir yer iken kentin kısa sürede bu olumsuz algıyı yıktığını bildirdi.

"Doğu'nun parlayan yıldızı"

Gürcan, "Şu an Doğu'nun parlayan yıldızı neresi derseniz, Şırnak derim. Şırnak ticaret, belediyecilik ve diğer hizmetler olarak büyük işler başarıyor. Şırnak'ta yıkılan binaların yerine yeniden yapılanlar var. İş yerlerinin yapılması, okulların tekrar ihya edilmesi, bunların hepsi Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla çok kısa sürede yapılmış çok büyük başarılardır. İş dünyasının çalışmalarıyla da Şırnak'ı çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da 40 yıldır terör saldırılarından en çok etkilenen ve zarar gören illerin başında Şırnak'ın geldiğini ifade ederek, terör örgütünün saldırılarıyla birçok gelişmeyi sekteye uğrattığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla alt yapıdan üst yapıya kadar yürütülen çalışmalarla kentin kısa sürede ayağa kaldırıldığını belirten Pehlivan, o günden bugüne gelinen nokta itibarıyla çok büyük mesafeler katedildiğini gördüklerini bildirdi.

Pehlivan, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların da gayretleriyle huzur ve güven ortamının yakalandığına işaret ederek, "Şimdi üzerimize düşen bu huzur ve güven ortamını daim kılmaktır. Bununla ilgili devletimizin her alanda teşvikleri mevcut. İş dünyamızla her platformda görüştüğümüz, adeta pedalları çevirdiğimiz sürece ülkemizin olduğu gibi ilimizin de yıldızı parlayacaktır. Madencilik, tarım ve hayvancılık alanında potansiyeli olan bir iliz. Bu alanlarda atılacak adımlarla inşallah daha iyiyi hep beraber yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, oda başkanları ve iş dünyası temsilcilerinin de birer konuşma yaptığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kaymakamlar ve belediye başkanları da katıldı.