Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: "Bu Ülke Operasyonları Yiye Yiye Adeta Aşılanmış Gibi...

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Giresun'da İş Dünyası ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Ekonomiye ilişkin yapılan operasyonlara dikkat çeken Nebati, konuşmasında, "Bir operasyon için gerekli tüm alternatiflerini kullandılar ama bitti ama hala birileri çıkıp algı operasyonu ile bize zarar vermeye çalışıyorlar. İnandırıcılıklarını da yitirdiler çünkü bu ülke operasyonları yiye yiye adeta aşılanmış gibi hareket ediyor" dedi.



Her hafta yaptıkları toplantıların bu haftaki durağının Giresun olduğunu ve Giresun'da olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Nebati, 81 ilin havasını koklayarak sorunları yerinde dinlediklerini söyledi.



"Ekonomide grafiğin hafif duraksadığı ya da aşağı meyilli olduğu dönemlerde bu ülkede maalesef bir çığırtkan grubu var" diyen Nebati, "Bu grup öldük, yandık, bittik diye bağırıyor. Çok önceden hazırlanmış bir operasyon uygulamaya konulduğu zaman döviz fiyatları yükselip piyasayı allak bullak etmek için atılmış olan adımlar, finansal bir kriz yapılarak önce bankacılık sektörümüz sonrada ülkede ekonomiyi çökertme üzere yapılmış olan bu operasyonlarda bir takım sesler yükseldi içimizden ve dışımızdan. Bir operasyon için gerekli tüm alternatiflerini kullandılar ama bitti" ifadelerini kullandı.



"Türkiye bütün krizlere karşı dinçleşiyor" diyen Nureddin Nebati, şöyle konuştu:



"Hala birileri çıkıp algı operasyonu ile bize zarar vermeye çalışıyorlar. İnandırıcılıklarını da yitirdiler çünkü bu ülke operasyonları yiye yiye adeta aşılanmış gibi hareket ediyor. Vatandaşı da kadını da, erkeği de, kamu idaresi de, devleti de, hükümeti de almış olduğu bu operasyonlarla şu anda Türkiye bütün krizlere karşı dinçleşiyor, gençleşiyor ve enerjisi ile sinerjisini birleştirerek adeta bu coğrafyanın lideri olma konumunu değiştiriyor. Böyle bir ülkeyiz biz ve tarihin akışını durduramayacak, o büyük dönüşümü gerçekleştirecek ulus 81 milyonun yaşadığı bu coğrafyamızdır. Bu millet birlikte olmanın, beraber olmanın ve her türlü zorluğa karşı omuz omuza durmanın gerekirse el ele tutuşmanın dünyadaki en iyi örneklerinden birisini sergiliyor."



Bugün her hangi bir ülkede sıkıntıya düşen milletler Türkiye gibi hareket ettiğini kaydeden Nebati, "Demokrasisine bir müdahale edildiği zaman Türkiye'de ki demokrasiyi seven insanlar gibi hareket ediyorlar. Ülkelerine seçilmiş hükümetlerine müdahale edildiği zaman ister ulusal, ister uluslararası güçler tarafından olsun anında tepki ortaya koyabiliyor ve devletine hükümetine sahip çıkıyor. Ülkenin ekonomisine bir saldırı düzenlediği zaman işçisi, köylüsü, işvereni kamu otoritesi hep birlikte hareket edip birlikte ülkeyi koruyorlar" diye konuştu.



Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans solonunda gerçekleşen toplantıya Giresun Milletvekilleri, Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk'ün yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, iş adamları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - GİRESUN

