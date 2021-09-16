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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'den gıda fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'den gıda fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

16.09.2021 15:07
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'den gıda fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, gıda fiyatlarına ilişkin, "Piyasa serbesttir ama devletin düzenleyici ve denetleyici olduğunu asla unutmayalım. Devlet gereğini yapar." dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, gıda fiyatlarına ilişkin, "Piyasa serbesttir ama devletin düzenleyici ve denetleyici olduğunu asla unutmayalım. Devlet gereğini yapar." dedi.

Nebati, Erzincan'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen "Erzincan İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"nda, kentin AK Parti iktidarı boyunca 18 yılda 17,7 milyar liralık yatırım aldığını söyledi.

Kentte eğitim, sağlık ve ulaşım alanında yatırımlar yapıldığını dile getiren Nebati, şöyle konuştu:

"Türkiye sürekli büyüyor. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye 2002 yılında 17. sıradayken, bugün çok şükür 11. sıraya yükselmiş durumda. Küresel ekonomi geçen yıl yüzde 3,2 küçüldü. Ticaret hacmi ise yüzde 8,2 daraldı. Küresel doğrudan yabancı yatırımcı girişleri bütün dünyada yüzde 35 azaldı. Bütün bunlara rağmen Türkiye 2020 yılında Çin ile G20'de pozitif büyüyen ve ayrışan ülke oldu. İlk çeyrek büyümemiz ise 2021'de 7,2, ikinci çeyrek büyümemiz de 21,7. Türkiye, üçüncü çeyrekte de önemli ölçüde büyüyecek."

Nebati, reel kesim güven endeksinin temmuz ayında 114,8 ile 9 yılın zirvesine çıktığına işaret etti.

"İhracatçılar Türkiye'nin mallarını ihraç ediyor, sanayi çarkları dönüyor"

İkinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 büyüyen hizmetler sektöründe de salgının olumsuz etkilerinin bertaraf edildiğini söyleyen Nebati, "Hizmet güven endeksi koronavirüs kısıtlamalarının olduğu nisan, mayıs ayından sonra artarak yüzde 116 seviyesine çıktı. Bu yıl sonunda tahminlerin ötesinde büyüme sağlayacağız. 2023 yılında inşallah 1 trilyon doların üzerine çıkan bir milli gelire sahip ülke haline geleceğiz. Şu anda Türkiye'nin her bölgesinden yüz binlerce ihracatçı Türkiye'nin mallarını ihraç ediyor, sanayi çarkları dönüyor ve ihracat sayesinde büyümemiz tetikleniyor." diye konuştu.

Türkiye'nin kriz durumlarında yaşanan sorunları ve bunlara karşı atılacak adımları çok iyi bildiğini dile getiren Nebati, ülkenin kendi ulusal çıkarlarına göre adım attığını söyledi.

Geçen yıl ekonomi yönetimi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önemli adımlar atıldığını ifade eden Nebati, "Bu adımlarla işletmelerimiz, çalışanlarımız işine devam etti ve her türlü imkandan da faydalandı. Türkiye'de karşılıksız çek tutarı 2019 yılında yüzde 3,2 iken, 2020'de 1,4, bugün bu yıl itibarıyla yüzde 1 civarında. Çünkü geçen yıl işletmeler ihtiyaçlarını karşılayacak finansal her türlü imkanı yakaladı ve bunu en ucuz yöntemle kullandılar." dedi.

"2019'da açılan şirket 85 bin, pandeminin en derin hissedildiği yılda 103 bine çıkmış"

Nebati, dünyanın kapandığı, ticaret hacminin, ekonominin ve doğrudan yatırımların ciddi ve radikal şekilde daraldığı dönemde Türkiye'de açılan şirket sayısının kapanan şirket sayısından fazla olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2019'da açılan şirket 85 bin iken, 2020'de pandeminin en derin hissedildiği yılda 103 bine çıkmış. İnsanlarımız ülkenin dört bir yanında şirket kurmuşlar. Şirketleri kapatanlara baktığımızda ise yüzde 13,5'lik kapanış var. 14 binden 16 bine çıkmış. Demek ki 2020 yılında her şeye rağmen işler iyi. Bu bizi mutlu ediyor, ticaretimiz gelişiyor, beyaz eşyada satışlar, yurt içi ve dışında ihracatımız ve rezervlerimiz artıyor. Merkez Bankası rezervi bugün 119 milyar doların üzerinde ve artarak devam edecek. '128 milyar dolar nerede' diye kıyametleri kopardılar. Neden şimdi kimse bunu tartışmıyor."

Enflasyondaki artışın dünyadan kaynaklandığını belirten Nebati, ilk defa enflasyonla karşılaşmadıklarını söyledi.

"Devlet gereğini yapar"

Enflasyonun artış sebebini de çözüm yollarını da iyi bildiklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Nasıl ki 2002'de geldiğimizde yüzde 60'ların üzerindeki enflasyonu hızlı şekilde düşürüp tek rakamlı hanelere getirdiysek, şimdi de dünyanın karşı karşıya kaldığı bu enflasyonist ortamda Türkiye'deki bu oranları çok hızlı şekilde tek haneli rakamlara getiririz ve çalışanın da çalıştıranın da canını yakmadan, üzmeden bu işi yaparız. Gıda fiyatlarındaki pahalılık konusunda asla tahammül edemeyeceğimiz şey, elbette ki başıboşluktur. Pahalılıkta nedenler var ancak bu nedenleri bahane edip rutini ve doğalı dışına çıkarak fiyat artışı varsa, bunların denetiminin yapılması ve farklı şekilde hareket edenlerin cezalandırılması kamu yararınadır. Piyasa serbesttir ama devletin düzenleyici ve denetleyici olduğunu asla unutmayalım. Devlet gereğini yapar."

Toplantıya, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu, iş insanları, STK temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Yevgeniy Ziniçev, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'den gıda fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'den gıda fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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