Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, İş İnsanları ile Buluştu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Diyarbakır'da iş dünyası ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Diyarbakır'da iş dünyası ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Nebati, "Özellikle ihanet şebekelerine, ucu nerede olursa olsun, bunlara sufle yapan kriz tellalların açık ve net olarak sesleniyorum, başaramayacaksınız. Diyarbakır başta olmak üzere bu bölgenin tüm evlatları Türkiye'yi ülkesini, vatanını seven insanlardan müteşekkildir. Biz her an, her yerde bu ülke için kendimizi vermeye hazırız" dedi.



Bir otelde düzenlenen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Yardımcısı Nebati, Diyarbakır'ın hayalindeki kent olduğunu söyledi. Kentin barış dolu, üreten, paylaşan ve kazanan tarafının olduğunu aktaran Bakan Yardımcısı Nebati, "Barış dolu, üreten, kazanan, paylaşan, birlikte olmanın, asla ötekileştirmenin yapılmadığı, Türk'ü ile Kürt'ü ile Arap'ı ile bu coğrafyaya hakim olan kadim dostluğun ve inançlara yapılmış olan hoşgörünün bir de ekonomik anlamda göstermiş olduğu bu performans ile gerçekten keyiflendim. Özellikle ihanet şebekelerine, ucu nerede olursa olsun, bunlara sufle yapan kriz tellallerine açık ve net olarak sesleniyorum, başaramayacaksınız. Diyarbakır başta olmak üzere bu bölgenin tüm evlatları Türkiye'yi ülkesini, vatanını seven insanlardan müteşekkil. Biz her an, her yerde bu ülke için kendimizi vermeye hazırız" diye konuştu.



"17-25 Aralık, Kobani, 15 Temmuz, bunlar ülkeye yapılmış operasyonlardı"



Her türlü krizin, operasyonun, bu ülke ve millet tarafından defedildiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Nebati, şöyle devam etti:



"14 Mayıs 2013'te enflasyonun en düşük, faizin en düşük olduğu bir ayı ve İMF ile borcunun son taksitinin ödendiği bir ayı yaşadık. Bu ülke o günü umut verdi, heyecan verdi, müjdeleri verdi. Ortaya konulan performans birileri tarafından adeta operasyonların başlandığı gün olarak tarihe geçti. Gezi olayları, mayıs sonu itibari ile birkaç ağacın sökülmesi bahane edilerek, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde milleti birbirine düşürmeye gayret eden, Türkiye'de seçilmiş hükümeti indirmek için bir bahane olarak türedi, başaramadılar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu performans, milletimizin sağduyusu bu işi kapattı. 17-25 Aralık yargı darbe girişimi, Kobani olayları bütün bunlar bu ülkeye yapılmış operasyonlardı. Kriz tellalları hep sufle çektiler. Bu işin şahikası 15 Temmuz 2016, bu tarihte tanklar, silahlar, askerlerin bir kısmı, millete karşı operasyona başladı. Birçok ülkenin bu tür operasyonla yıllarca baş edemediği bir harekatı bakın yılbaşı geldi geçti, biz atlattık. Enflasyon düşüyor, ithalat düşüyor, ihracat artıyor, artan ihracatla rekor kırdık, 168 milyar dolarlık ihracat hacmi, 390 milyarı aşan dış ticaret hacmi ile Türkiye yeni bir rekor kırmış oldu. Bu ülke, her türlü operasyona set çekebilecek bir iradeye sahip ülkedir."



Daha sonra konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'dan, bu bölgeden tüm dünyaya, bu ülkenin ekonomisine dönük, iç ve dış kim kötü niyet besliyorsa, bir hedefleme gerçekleştiriyorsa, en güçlü cevabı el birliği ile vereceklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:



"Çünkü biz biliyoruz ki bu büyük devlet ve dualı devlet kararlı ve emin adımlarla kendi çabası ile geleceğe büyük bir imanla ve başarı ile yürüyor. Bugün huzur ve güvenin temin edildiği, öncelikle konumuzun ekonomik gelişme ve kalkınma olduğu dönemdeyiz. Bu kentin önüne çıkan, bu kentin gerideki yıllarını ziyan eden gelişme ve kalkınmasını engelleyen bütün ihanet odakları, iş birlikçileri ve onun uzantıları bu kararlı yürüyüşümüz karşısında etkisiz kalmış ve kalmaya mahkum olmuştur."



Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. - DİYARBAKIR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Tadını Beğenip Üretmeye Başladığı Mantardan 2 Yılda 100 Bin TL Kazandı

Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi

Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım