Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Konya'da İş Dünyası Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyüme oranına dikkati çekerek, "İkinci çeyrekte bazın da etkisiyle yüzde 20'nin üzerinde olacak inşallah. Rekorlar yılını yaşayacağız Allah'ın izniyle." dedi.

Nebati, Konya Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen İş Dünyasıyla Buluşma Toplantısı'nda, 15 Temmuz'un, FETÖ'nün, stratejik ve jeopolitik konumuyla yükselen yıldız konumundaki Türkiye'nin 80 milyon vatandaşını tek tek hedef aldığı gün olduğunu söyledi.

Hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Konyalı polisler Muhsin Kiremitçi ile Fırat Bulut'u rahmetle anan Nebati, 15 Temmuz'un, Çanakkale ve Kurtuluş savaşları gibi direnilerek verilen bir bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümü olduğunu vurguladı.

Nebati, Konya'ya 2002-2020 yıllarında 80 milyarın üzerinde yatırım kazandırıldığını belirterek, bütün hizmetler ve altyapı yatırımlarıyla kentin sanayide lider şehirler arasında yer aldığını bildirdi.

"Rekorlar yılını yaşayacağız"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele nedeniyle zorlu geçen bir sürecin ardından ekonomik yükselişin kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren Nebati, şöyle konuştu:

"İşler açılsın, ucuz kredi verelim, vergileri erteleyelim ve iş dünyası sıkıntısını hissetmesin, çalışan da işten çıkarılma korkusuyla evine gitmesin diye bütün tedbirleri aldık. Bu dönem ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdük. İkinci çeyrekte bazın da etkisiyle yüzde 20'nin üzerinde olacak inşallah. Rekorlar yılını yaşayacağız Allah'ın izniyle. Birileri sosyal medya üzerinden, birileri içerideki dışarıdaki iş birlikçileriyle ülkede karamsar bir hava yayabilir. Bunun piyasada reelde hiçbir karşılığı yok. Elbette ki sıkıntılı bir dönem geçirdik. Türkiye'de işler çok daha iyi olacak. Artık uluslararası kuruluşlar da ülkemizin büyüme beklentilerini yükseltmektedirler. Örneğin geçtiğimiz hafta Morgan, Türkiye'nin, gelişmekte olan ülkeler arasında salgın öncesi seviyelere en hızlı ulaşacak ülkelerden biri olduğunu bildirmişti. Diğer taraftan, büyümenin kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği bizim için en önemli husustur."

"Turizm gelirlerinde de beklenen üzerinde artış olacak"

Nebati, salgın süreci kısıtlamalarının kaldırılmasının sevincinin çarşı ve pazarda görüldüğünü, bu moralin olumlu yansımaları olduğunu ifade ederek, "Turizm gelirlerinde de beklenen üzerinde bir artış olacak. Ciddi bir turizm potansiyeli var. Şu anda İstanbul hariç tutuyorum şehir otelleri dahil olmak üzere dolu. Turizm ciddi canlandı. Dışarıdan gelen turistlerle beraber de yıl sonunda 22-25 milyar dolar turizm geliriyle cari açıkta inşallah olumlu katkı sağlar." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Dolar rezervi 100 milyarın üzerinde

Rakamların gerçeği gösterdiğini ve yalan söylemeyeceğini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Geçen yılın 15 Mayıs'ında 84 milyar dolar rezervimiz vardı. An itibarıyla 100 milyarın üzerindeyiz. Birileri tartışıyor biz de rakamları ortaya koyuyoruz. Rakamları asla değiştiremezsiniz. Düşük borçluluk düzeyimiz diğer övündüğümüz bir alandır. Nitekim AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oranı 2002 yılındaki yüzde 71,5 seviyesinden 2020 yılında yüzde 39,8 seviyesine düşürdük. 2020 yılında AB ülkelerinin borç stokunun ortalaması ise yüzde 90'ın üstünde."

Merkez Bankasının fiyat istikrarı amacına, maliye politikaları ve yapısal önlemlerle katkıda bulunduklarını işaret eden Nebati, para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümünün sağlanması ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları ve regülasyonları hayata geçirerek, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesini hedeflediklerini anlattı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise Konya'nın yılın ilk yarısında ihracatta yüzde 50'nin üzerinde artışı yakaladığını hatırlattı.

Hedeflerinin bu yüksek orandaki artışı devam ettirmek olduğunu dile getiren Öztürk, "Hedefimiz Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10 şehri arasında bulunduğumuz yeri sağlamlaştırmaktır. Ayrıca yılın ilk yarısında yüzde 10 civarında bir istihdam artışı sağladığımızı öngörmekteyiz. Böylelikle Türkiye'nin en düşük işsizliğe sahip şehirleri arasında yer almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, iş dünyasının temsilcileri ile iş insanları katıldı.