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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: "Sürekli erken seçim gündeme getirilen bir ortamda iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak" - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: "Sürekli erken seçim gündeme getirilen bir ortamda iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak"

01.07.2021 16:55
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati:

Isparta'da 'İş Dünya Buluşması' toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, sürekli erken seçimin gündeme getirilmesinin iş adamları açısından olumsuz yanları olduğunu belirterek, "Erken seçim gündeme getirilen bir ortamda bir iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak?

Isparta'da 'İş Dünya Buluşması' toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, sürekli erken seçimin gündeme getirilmesinin iş adamları açısından olumsuz yanları olduğunu belirterek, "Erken seçim gündeme getirilen bir ortamda bir iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak? Hani istikrardı, önümüzü görelimdi. Bu konuda sizden destek istiyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ekonomi Kampüsü'nde gerçekleştirilen 'İş Dünyası Buluşması' toplantısına katılarak, işadamlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire müdürleri de katıldı.

"Dünyanın üzerinden silindir geçti"

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye'nin her krizden sonra farklılığını ortaya koyan bir ülke olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle dünyanın üzerinden silindir geçtiğini ifade eden Nebati, "Bu silindir ne 1929 dünya buhranına, ne 1939-1945 dünya savaşına ne 1973 OPEC krizine ne de bundan önceki 2008-2009'daki krize başlıyor. Tüm dünyayı esir eden bir salgınla karşı karşıya kaldık. Dünyadaki salgınlarda pandemi hiç olmamıştır. Bu salgın farklı bir şeydi. İnsanları öldürdü, hastaneye düşürdü ama aynı zamanda işletmelerin kapanmasına, fabrikaların durmasına, sağlık sistemin çökmesine sebep olacak büyük etkilere maruz bıraktı dünyayı" dedi.

"Türkiye'nin küçüleceği yönünde tahminlerde bulundular"

Türkiye'nin pandemiyle geçen yılın Mart ayında karşılaştığını hatırlatan Dr. Nureddin Nebati, "İlk vakayla karşılaştığımızda biz vatandaş olarak ne olacak diye bir şey bilmiyorduk. Bu hastalığın üstesinden gelinebilecek mi diye düşünürken, iş dünyasında doğal olarak kısıtlamalar geldiğinde çeklerimizi, kredilerimi, maaşlarımı nasıl ödeyeceğim, ben yanarsam işçilerim yanacak mı diye düşünmesine izin vermedik. Hızlı bir şekilde ekonomi yönetiminde sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde adımları atarak, Mart ayının sonunda muazzam bir rahatlamaya sebep oldu. Aylarca attığımız bu adımlarda özellikle ülke içerisinde ve uluslararası alanda Türkiye'nin küçüleceği, işlerin duracağına ilişkin tahminlerde bulundular. Biz attığımız adımların ne olduğunu iyi biliyorduk. Adımları attığımızda Türkiye büyüme ile kapatacak, pozitif olarak ayrılacak diyorduk" diye konuştu.

"İkinci çeyrekte Türkiye tarihinde en büyük büyümeyi yakalayacağız"

Türkiye'nin geçen yol 1,8'lik büyüme yakaladığını belirten Nebati, büyümenin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 olduğunu söyledi. Nebati, "İkinci çeyrekte Türkiye tarihinde en büyük büyümeyi yakalayacağız inşallah. Öncü göstergeler bunu gösteriyor. Yüzde 20'nin üzerinde. Bir tarafta bürokratik engeller varsa mevzuatta hızlı değişime gittik diğer tarafta tüm imkanlar çerçevesinde her türlü desteği sağladık. İnşallah yıl sonunda yakalayacağımız büyüme ile dünya Türkiye'nin nasıl pozitif ayrıştığını görecek" dedi.

"Yıl sonunda destek miktarı 191 milyar lirayı aşacak"

Pandemi nedeniyle bütçe ve çeşitli fonlardan sunulan destek miktarının 141 milyar lira olduğuna değinen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, yıl sonunda bu rakamın 191 milyar lirayı aşacağını kaydetti. Nebati, "Ama kredi ötelemeleri, ertelemeleri, bir takım fonları kullanarak da kullandırdığımız toplam rakam 675 milyar lirayı bulmuş durumda. Neredeyse bir yıllık bütçemizin yarısına gelmiş durumdayız" dedi.

"Yalan siyaset yapmayı bırakın"

Bakan Yardımcısı Nebati, siyaset, muhalefet ve aykırı görüşün herkesin hakkı olduğunu belirterek, yalan siyaset yapılmaması gerektiğini söyledi. Nebati, "Yalan üzerine kurulu, insanların hayatını kötümcül bir duruma dönüştürecek her şeyin odağına sayın Cumhurbaşkanımızı koyarak, 'o giderse gitsin, ülke nasıl zarar görürse görsün hiç önemli değil' anlayışıyla yapmaktan vazgeçin. Bu ülke, bu vatan hepimizin. Biz bu ülkeye canımızı vermeye hazırız. Ama iyi olan şeylere iyi demeyi, yanlış olan şeylere de şu alternatiflerle, gerek ikna yöntemiyle önümüze koyun. Bir işadamını düşünün 'bütün gün işler kötü olacak' derse işler yürür mü? Çalışanlarınız 'sürekli bu firma batacak' derse zevkle iş yaparlar mı? Bir yeni sistem var, 5 yılda bir seçim yapılıyor. 3 yıl geçti, tam 2 yıldır '3 ay sonra erken seçim gelecek' deniyor. Sürekli erken seçim gündeme getirilen bir ortamda bir işadamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak? Hani istikrardı, önümüzü görelimdi. Bu konuda sizden destek istiyoruz. Yap muhalefetini ama ne olursunuz insancıl yap şeklinde iş dünyasından bir talebim olacak" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - ISPARTA

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Sürekli erken seçim gündeme getirilen bir ortamda iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Sürekli erken seçim gündeme getirilen bir ortamda iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Sürekli erken seçim gündeme getirilen bir ortamda iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Sürekli erken seçim gündeme getirilen bir ortamda iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Sürekli erken seçim gündeme getirilen bir ortamda iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Sürekli erken seçim gündeme getirilen bir ortamda iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Sürekli erken seçim gündeme getirilen bir ortamda iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak

Nureddin Nebati, İş Adamı, Isparta, Maliye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: 'Sürekli erken seçim gündeme getirilen bir ortamda iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak' - Son Dakika


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