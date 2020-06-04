Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: "Türkiye'de iyimser bir tablo var" - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: "Türkiye'de iyimser bir tablo var"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabinenin yapmış olduğu çalışmalar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının aldığı tedbirler sayesinde bugün Türkiye'de çok önemli iyimser bir tablo oluştuğunu ve insanların geleceğe umutla...

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabinenin yapmış olduğu çalışmalar ile Hazine ve Maliye Bakanlığının aldığı tedbirler sayesinde bugün Türkiye'de çok önemli iyimser bir tablo oluştuğunu ve insanların geleceğe umutla baktığını söyledi.

Nebati, beraberinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü (DMO) Mücahit Özdemir, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile Halk Eğitim Merkezi Cerrahi Maske Üretim Atölyesini ziyaret etti.

Nebati, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, atölyede günlük maske üretim kapasitesinin 3 milyona çıkarılacağını, bunun da Sağlık Bakanlığının maske ihtiyacının tamamının karşılanması anlamına geldiğini dile getirdi.

Burada CE ve TSE standartlarına uygun üretim yapıldığını aktaran Nebati, şöyle konuştu:

"Valimizin de teşvikleriyle burada konuşlandık. MKEK makinelerin üretimi konusunda çok önemli bir adım attı ve tamamen yerli makine üretti. Yerli makinelerin üretimi konusunda hızlı bir şekilde aksiyon aldı. Şu anda MKEK'in sadece burada ürettiği makinelerin sayısı 20. Günlük makine üretim kapasitesi de bildiğim kadarıyla 5'i geçmiş durumda. Türkiye'de maske ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak makinelerin üretimiyle beraber sadece Türkiye'nin ihtiyacı değil, aynı zamanda yakın coğrafyamızın da maske ihtiyacını karşılamış olacağız."

Nebati, Kırıkkale'nin savunma sanayi için önemli bir merkez olduğuna dikkati çekerek, aynı zamanda kadınların Kurtuluş Savaşı'nda nasıl görev aldıklarını atölyedeki fotoğrafta gördüklerini ifade etti.

Kırıkkale'nin sağlık alanında da adeta bir merkez olma konusunda önemli bir ayrıcalık edinmiş olduğunu söyleyen Nebati, şöyle devam etti:

"Ülkemiz solunum cihazına ihtiyaç olduğu zaman, kısa bir süre içerisinde cihazını yapabiliyor. MR cihazı yapmak istediği zaman onu yapıyor. İHA ve SİHA'larımız zaten dünyada bir örnek teşkil ediyor. Maske konusunda da ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi konusunda da MKEK, aynı zamanda asli görevine de kavuşarak bu makinelerin hızlı bir şekilde üretimini sağladı. Gördüğüm kadarıyla sadece bu makine değil, aynı zamanda tekstilde ihtiyaç olan ve ithal edilen makinelerin büyük bir kısmını da üretime hazır durumda. Sadece savunma sanayinde değil, sanayideki bütün paydaşlarını da yanına alarak ciddi bir şekilde üretim hacmini genişletiyor."

"İnsanlar geleceğe umutla bakıyorlar"

Nebati, "Türkiye, 21. yüzyılda sadece savunma sanayinde elde ettiği başarılarla değil, aynı zamanda sağlık başta olmak üzere her alanda kendisini kanıtlamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanınızın başkanlığındaki kabinenin yapmış olduğu çalışmalar ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerle beraber bugün Türkiye'de çok önemli iyimser bir tablo var. İnsanlar geleceğe umutla bakıyorlar." diye konuştu.

Bir gazetecenin "gündeminizde yeni bir vergi yapılandırması var mı?" sorusu üzerine Nebati, şunları kaydetti:

"Şu anda biz, piyasanın geliştirilmesi ve rahatlaması için sürekli paketler açıklıyoruz... Bu hafta da gerek konutta, gerek otomotivde gerekse diğer alanlarda olsun paketler açıkladık. Bugün alınmış olan tedbirlerle esnafımız, işverenimiz, çalışanımız rahatlatıldı. Buradaki amaç, ülke içerisinde çalışan herkesin rahatlamasını sağlamaya yönelik olmalıydı ve yapıldı. Bugün Türkiye'nin dünyada farklı bir noktaya gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi aldığımız bu kararlar. Şu anda ne alırız değil, hepimiz ne verebiliriz durumunda yaşayan bir toplumuz, yöneticiler grubuyuz."

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye'de iyimser bir tablo var

Nureddin Nebati, Türkiye, Maliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 07:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: 'Türkiye'de iyimser bir tablo var' - Son Dakika

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