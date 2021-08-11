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Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından Tuzla'ya ziyaret - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından Tuzla'ya ziyaret

11.08.2021 15:00
Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından Tuzla'ya ziyaret, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tuzla'da bulunan iş insanları ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tuzla'da bulunan iş insanları ile bir araya geldi. 'Tuzla Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı' kapsamında Tuzlalı iş insanları ile bir araya gelen Nureddin Nebati, soruları ve önerileri yerinde dinledi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati," Tuzla, İstanbul'un kalbi ve giriş kapısı. Sanayi anlamında da en önemli ilçelerimizden bir tanesi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, 'Tuzla Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı' kapsamında Tuzlalı iş insanları ile bir araya geldi. Ak Parti Tuzla İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'ye; Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Gıyaseddin Gergin, Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatma Zehra Şener, Ak Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, banka temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte çok sayıda iş insanı eşlik etti.  Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, toplantıda iş insanlarına bilgilendirmeler yaparken iş insanları da isteklerini dile getirdiler.

"SORU VE ÖNERİLERİ YERİNDE DUYMAK İSTİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati," İl teşkilatımıza, ilçe teşkilatımıza, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben teşkilatta görev aldığım süre boyunca Tuzla'ya çok gittim geldim. Tuzla, İstanbul'un kalbi ve giriş kapısı. Sanayi anlamında da en önemli ilçelerimizden bir tanesi. Türkiye'de illeri ve ilçeleri ziyaret ediyoruz. İki anlayışımız var, soru ve önerileri yerinde duymak. İnşallah sorularınıza ve sorunlarınıza derman olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BAKANIMIZIN TUZLA'YA OLAN MÜJDELERİNİ DİNLEYECEĞİZ"

Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram," Bu güzel toplantıyı organize eden başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler de geldiğiniz için müteşekkiriz. Tabi, burada bakanımızı dinleyeceğiz. Bakanımızın Tuzla'ya olan müjdelerini dinleyeceğiz" dedi.

"İSTANBUL'UN 8 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEN 5'İNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," İstanbul'un 8 sanayi bölgesinden 5'ine ev sahipliği yapmamız, önemli sanayi kuruluşlarına olduğu bir ilçede yaşamak, sanayi ve ticaretin döndüğü bir yerde hem nüfusun hem de sanayinin ayrı kaldığı zor bir yerdeyiz. Ama birlikte hareket ediyoruz. İnşallah, sizlerin gayretleri ile hükümetimizin ve sayın bakanımızın çalışmaları ile hem istihdam sağlayıp hem de ekonomik katma değer ile iyi bir gelecekte inşallah hep beraber oluruz" açıklamasında bulundu.


Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından Tuzla'ya ziyaret
Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından Tuzla'ya ziyaret
Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından Tuzla'ya ziyaret

Nureddin Nebati, İstanbul, Maliye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakan yardımcısından Tuzla'ya ziyaret - Son Dakika


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