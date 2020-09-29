Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "18,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar lira nakdi...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "18,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar lira nakdi destek ve 3,6 milyar liralık işsizlik ödeneği yaptık"
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "18,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 4,4 milyar lira nakdi destek ve 3,6 milyar liralık işsizlik ödeneği yaptık"
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