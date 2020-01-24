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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı."
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