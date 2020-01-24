Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: '2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım... - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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