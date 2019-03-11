Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 Yılı Son Çeyrek Büyümesi Beklentiler Doğrultusunda...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 Yılı Son Çeyrek Büyümesi Beklentiler Doğrultusunda...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 yılı son çeyrek büyümesi beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 yılı son çeyrek büyümesi beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:38 Kaynak: AA

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