Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 Yılı Son Çeyrek Büyümesi Beklentiler Doğrultusunda...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2018 yılı son çeyrek büyümesi beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak: "2018 yılı son çeyrek büyümesi beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:38 Kaynak: AA
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