Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2019'un İlk Çeyreğinde Çok Daha İyi Bir Büyüme Rakamı Geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2019'un İlk Çeyreğinde Çok Daha İyi Bir Büyüme Rakamı Geliyor.

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2019'un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "2019'un ilk çeyreğinde çok daha iyi bir büyüme rakamı geliyor. İlk çeyrekte geçtiğimiz yılın son dönemindeki daralmayı dolduruyoruz"
-"Yaz aylarında Türkiye turizm, tarımın etkisiyle cari fazla sürecine giriyoruz. Reel sektördeki olumlu gelişmelerle daha iyi noktalara taşıyacağız"
-"2018 son çeyrekte yaşanan sürece rağmen, eksi 2 eksi 3 civarı kapadı. Bu yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi bir performans görüyoruz. Bırakın 4 çeyreği iki çeyrek bile görmeyeceğiz"
-"Ekim, kasım, aralık aylarında bankalarımız kaynaklı kredi çağırmalarıyla yaşanan daralma; ocak, şubat, martta atılan adımlarla durdu"

TRABZON - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adım Adım Ekonomi Trabzon-İş Dünyası Buluşması'nda konuşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:13 Kaynak: İHA

Trabzon, Türkiye, Berat Albayrak, Ekonomi
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