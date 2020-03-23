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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "32 bin yeni personel alımını da onayladık"
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığı'nın talebini hızla karşıladıklarını, 32 bin yeni personel alımını da onayladıklarını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığı'nın talebini hızla karşıladıklarını, 32 bin yeni personel alımını da onayladıklarını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
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