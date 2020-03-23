Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "32 bin yeni personel alımını da onayladık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: '32 bin yeni personel alımını da onayladık' - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "32 bin yeni personel alımını da onayladık"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığı'nın talebini hızla karşıladıklarını, 32 bin yeni personel alımını da onayladıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığı'nın talebini hızla karşıladıklarını, 32 bin yeni personel alımını da onayladıklarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Berat Albayrak, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:15 Kaynak: İHA

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