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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 795 bin vatandaşın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 795 bin vatandaşın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40,6 milyar TL'lik borcunu öteledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 795 bin vatandaşın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40,6 milyar TL'lik borcunu öteledi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:51 Kaynak: İHA
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